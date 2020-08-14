港股ADR收挫124點 騰訊下試500元水平
2020年08月14日 04:56
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美股窄幅上落，港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報25,105點，跌124點或0.5%。
大型藍籌全線向下，滙豐控股收報34.63元，較港收市跌0.77元；騰訊控股收報506.26元，較港收市跌3.74元。
內銀股受壓，建設銀行收報5.77元，較港收市跌0.03元；工商銀行收報4.65元，較港收市跌0.01元。
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