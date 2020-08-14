聯儲局：正在測試一個數碼貨幣項目

外媒報道，美國聯儲局在周四(13日)宣布，正在打造及測試一個假設性的數碼貨幣項目。

美國聯儲局理事布雷納德(Lael Brainard)在一個會議上表示，上述項目的目標是增加聯儲局對數碼貨幣的理解，並強調該局暫無計劃發行電子化美元。

布雷納德稱，如果聯儲局希望使用數碼貨幣，則需要先解決有關「獨立政策程序」的法律問題，而該局目前尚未決定啟動這一程序。

她指，聯儲局正在花費時間和精力來了解全球範圍內的數碼貨幣和中央銀行數碼貨幣的重大意義。她續說：「鑑於美元作為全球儲備貨幣的重要作用，聯儲局必須保持在數碼貨幣研究和政策制定領域的前端。」

布雷納德認為，由於美元的需求持續旺盛，該局將繼續致力於確保公眾能夠使用多種付款方式。

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