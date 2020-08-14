致富：月供基金　助你實現人生大計

全香港有超過360萬就業人士，每人最少都要供一份強積金(MPF)，既然如此，為甚麼還要考慮投資於月供基金呢？除了因為我們上一集(link)所說，可以為你的投資增值、分散風險之外，也可以在人生不同階段，去實現一些定下的目標。

致富財富管理部總經理張德明解釋，月供基金相對MPF更具彈性，後者要到65歲後才可以提取；雖然自願供款的部分可以提早取出，但僅限沒有免稅的部分而已，免稅的自願性供款仍要待65歲以後才能提取。

顯然易見，月供基金的好處是自由度大。再者人生在不同階段，有不同的目標需要達成，並且需要花不少資金去推動，為未來籌謀，就需要今天去儲錢。張德明指出，月供基金亦是儲錢的工具，「例如家中小朋友現在3歲，想在他20歲的時候送他到外國讀書，每月供一萬元於基金，十年便有百多萬元可用」。

他指出，當月供基金儲了一定金額後，投資者便可考慮將基金贖回，鎖定回報後轉做其他投資，例如作為買樓首期。這些都是MPF難以取代的彈性和好處。

當然在人生不同階段，選擇基金的種類亦不同，例如年輕人有更多的時間去供款和讓資產升值，應選擇進取型基金；中年人或臨近退休的人士，應選平衡型基金甚或貨幣基金，以將風險減到最低。