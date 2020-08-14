庫德洛：美國救助方案1萬億美元規模的立場不變

外媒報道，美國白宮首席經濟顧問庫德洛表示，總統特朗普和共和黨人對於1萬億美元應對疫情救助方案的立場沒有改變，而特朗普將就救助方案與許多企業的行政總裁進行對話。

他強調，特朗普政府不會像民主黨人要求的那樣將新冠肺炎疫情救助方案的規模提升至2萬億至2.5萬億美元，並透露目前為止救助計劃的談判陷入停滯。

對於美國經濟，庫德洛表示，如果8月就業報告顯示失業率降至個位數，他不會感到驚訝，又相信「V形」經濟復甦的勢頭完好無損。

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