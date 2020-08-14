人造肉掀熱潮！Impossible Foods獲2億美元融資

外媒報道，人造肉創初企業Impossible Foods Inc.周四(13日)表示，獲得最新一輪2億美元的融資，其估值維持在3月份時約40億美元。

此前，Impossible Foods於今年3月已經進行過一輪私人融資，據報反應熱烈，集資約5億美元，當時公司估值已升至約40億美元。

自該公司在2011年成立以來，已經合共累計獲得15億美元的融資資金。公司指，最新一輪的融資將用於擴大研發計劃；加快生產；增加零售規模以及開發下一代植物產品。

事實上，新冠肺炎在美國大爆發，導致很多肉類加工廠暫停運作，當地超市開始出現肉類供應短缺，人造肉需求因此受惠，刺激相關股份及初創企業受到投資者追捧。

據人造肉業界組織指出，美國去年整體食品零售市場增長2.2%，但人造肉市場則增加18%，而4月中在美國銷售跳升1倍。

人造肉行業在投資市場也掀起熱潮，公司另一競爭對手Beyond Meat在去年5月美國上市後，股價一直上漲船高，本周四(13日)收報126.99美元，自上市以來累升逾400%，市值接近80億美元。

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