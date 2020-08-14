【市前重點睇】道指跌80點 金價向好

●美匯指數跌至93.33，離岸人民幣(CNH)見6.9477，港匯高見7.7502，美元兌日圓處106.99，歐元升至1.182，英鎊報1.3073。金價升至1,961美元。布油跌至44.96美元，紐油見42.44美元。道指期貨上升。

●美國總統特朗普接受外國媒體訪問時表示，倘若民主黨出戰的前副總統拜登在11月贏得總統大選，將引發美股暴跌，而且經濟也會陷入蕭條。

●美國白宮首席經濟顧問庫德洛表示，總統特朗普和共和黨人對於1萬億美元應對疫情救助方案的立場沒有改變。

●美國聯儲局表示，正在打造及測試一個假設性的數碼貨幣項目。

●人造肉創初企業Impossible Foods Inc.獲得最新一輪2億美元的融資，其估值維持在3月份時約40億美元。

●美國上周新申領失業救濟人數疫情期間首次少過100萬。

●港股ADR指數收報25,105點，跌124點或0.5%。

●即月恒生指數夜期收報25,096點，跌32點，低水135點，成交14,627張。

●紐約9月期油收報每桶42.24美元，跌0.43美元或1.01%；布蘭特10月期油收報每桶44.96美元，跌0.47美元或1.03%。

●紐約12月期金收報每安士1,970.4美元，升21.4美元或1.1%，連升兩日。

●英國富時100指數收報6,185點，跌94點或1.5%；法國CAC指數收報5,042點，跌30點或0.61%；德國DAX指數收報12,993點，跌64點或0.5%。

●中美科技戰：阿里巴巴恐成為美國封殺目標。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020