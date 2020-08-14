穆迪將紫金礦業主體信用評級調整為「Ba1」

穆迪認為，是次評級調整主要基於紫金礦業今年以來實施的併購增加了資本開支，導致槓桿率上升。隨着公司收購的礦業項目產量釋放，預期盈利和現金流增長將為公司提供資金支持並控制債務增長，從而支持其穩定的評級展望。

公司認為，是次評級調整涉及的槓桿率上升是短期的，不會對公司的生產經營帶來實質性的影響。公司將積極推進卡莫阿──卡庫拉銅礦、TIMOK 銅礦以及驅龍銅礦等重大項目建設，加快資源優勢向效益優勢轉化；隨着黃金和銅產能不斷釋放，強勁的營運現金流以及強大的償債能力將使公司債務槓桿率大幅降低。

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