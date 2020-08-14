【專家點評】3大理由 恒指第三季或見23000點？
2020年08月14日 08:00
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今年以來，新冠肺炎衝擊人類生活，由經濟、社會乃至文化層面都有重大影響，加上中美兩大經濟體日益交惡，環球局勢愈見波譎雲詭。但過去4個月，環球股市卻由低位大反彈，尤其是美股三大指數已升近頂峰，納指甚至再創新高；斯人獨憔悴的港股雖然落後，卻也有新經濟股及港交所(00388)撐市。問題係仲可以頂幾耐？老古自問見識淺薄，惟願一抒己見，畀各位看官小小參考。
第三季至今已經過咗一半，基於以下三個原因，老古覺得剩低的日子會愈來愈兇險。先睇香港本地因素，美國上周五(7日)出手制裁中港官員，緊接本周二(11日)公布入口港貨需標為「中國製造」；連消帶打之下，下次好大機會直接對金融機構出手，衝擊本港金融業，最致命是目前中概股仍在排隊上市，螞蟻集團是否順利在港上市仍是未知之數。加上新經濟股藉疫情改變消費模式的利好因素已經炒至尾聲，今日(15日)更是恒指公布季檢的日子，相信阿里巴巴(09988)及美團點評(03690)入恒指的機會大，但短線會唔會趁好消息出貨呢？
再睇美國方面，早前特朗普繞過國會推出第二輪刺激經濟措施，但市場似乎唔多受落，唔少評論更指作用不大。若然下月出爐的8月份經濟數據不佳，民調繼續落後拜登，特朗普加強打擊中國來爭取選票的誘因就更大了。另盛傳本周內中美兩國將會召開視像會議，就首階段貿易協議的情況進行高級別會談，與會者包括美國貿易代表萊蒂澤和中國國務院副總理劉鶴。而以近日兩國關係，估計不歡而散的機會頗大，港股下周大有可能順勢調整！
最後是中國經濟的復甦程度。雖然內地是疫後率先企穩的國家，當環球各國陷於泥沼，某程度上利好中國復工復產。時至今日，環球疫情仲喺高位徘徊，但已有方法應對疫情，各地恢復亦見眉目，減少依賴內地。加上各國為分散風險，選擇將產業鏈撤出中國，況且疫情下環球經濟停擺、貿易需求大減之下，外貿仍佔GDP重要組成部分的中國經濟，能否繼續保持增長成疑？
基於上述三個原因，老古覺得剩下的一個半月，向下沽的贏面大於追入買貨。當然，全球大印銀紙，在資金追逐下睇淡的風險頗高，唔想開沽亦都可以坐定定，等低位再入市。反正第三季可能尚未見底，底部或在23,000點！
東網財經專欄作者 古勝
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