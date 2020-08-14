宏利在台灣發行11.55億美元優先票據

是次發行預期於2020年8月27日當日或前後完成。該等票據以債券的形式僅向專業機構投資者發行，並將向台灣證券櫃檯買賣中心申請上市及交易許可。預期有關許可將於2020年8月27日當日或前後生效。上市事宜須待台灣證券櫃檯買賣中心確認宏利符合所有上市要求後方可完成。

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