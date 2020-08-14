榮陽實業公開拍賣增城工業地
2020年08月14日 08:15
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榮陽實業(02078)公布，集團已於周四(13日)規劃和自然資源局、土地儲備中心及增城人民政府地方辦事處(該等中國政府機關)簽訂土地收儲協議。據此，建議出售事項將透過公開土地拍賣流程進行，而集團將由增城人民政府地方辦事處以出售該土地的所得款項給予補償。
該土地包括總面積為12.91萬平方米的地塊，位於中國廣州增城荔城街增城大道318號，其土地使用權由集團持有。中國政府已向集團授予該土地作商業及工業用途的土地使用權，有效期分別至2050年11月21日及2054年4月11日。
經估值師評估的該土地於2020年5月31日的市值及補償金額約為15.58億元人民幣(下同)，公司估計理論最低標價(即基準地價總額的70%)應不低於約11.12億元，而假設最終標價與理論最低標價相等，集團將從建議出售事項中獲得約6.67億元的補償。實際最低標價將由規劃和自然資源局參考(其中包括)適用的中國法律和政策而釐定。
於建議出售事項完成後，集團將不再於該土地擁有任何權益。集團擬將出售事項所得款項用作未來業務發展提供額外營運資金。
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