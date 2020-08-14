榮陽實業公開拍賣增城工業地

該土地包括總面積為12.91萬平方米的地塊，位於中國廣州增城荔城街增城大道318號，其土地使用權由集團持有。中國政府已向集團授予該土地作商業及工業用途的土地使用權，有效期分別至2050年11月21日及2054年4月11日。

經估值師評估的該土地於2020年5月31日的市值及補償金額約為15.58億元人民幣(下同)，公司估計理論最低標價(即基準地價總額的70%)應不低於約11.12億元，而假設最終標價與理論最低標價相等，集團將從建議出售事項中獲得約6.67億元的補償。實際最低標價將由規劃和自然資源局參考(其中包括)適用的中國法律和政策而釐定。

於建議出售事項完成後，集團將不再於該土地擁有任何權益。集團擬將出售事項所得款項用作未來業務發展提供額外營運資金。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020