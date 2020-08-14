【專家點評】麥嘉嘉：廣汽銷售回暖伺機收集

中央政治局會議提出「國內國際雙循環」，為中長期經濟工作定調。新經濟思維強調以「內循環」為主，靠完善內部循環、來帶動外部循環。「內循環」經濟戰略勢納入新一個5年規劃，中國要構建完整的內需體系，推動全流程創新，發展數字經濟，主要靠力谷內需為主，以達致穩就業穩經濟。

早前多個部門已鼓勵開展「新能源汽車下鄉」的活動，反映國策支持「新能源汽車」。財政部也將購置補貼政策延長至2022年底，延續對新能源汽車發展的政策支持。

根據中國汽車工業協統計數據，內地7月汽車銷量按年增長16.5%，乘用車銷量按年增長8.5%。中國7月新能源汽車產量10萬輛，同比增長15.6%。新能源汽車銷量同比增長19.3%。中乘聯會預計，內地乘用車市場在今年下半年有望錄得3至5%的增長，令到全年車市銷售的負增長可以控制在-10%之內。汽協亦預料新能源車今後幾個月銷量穩定增長，全年銷量可望達到110萬輛，以一至七月份累計銷量計算，已佔全年目標44%。

此外，中汽協數據顯示，7月中國動力電池產量共計6.1GWh，同比增長6.4%，環比增長13.8%。其中三元電池產量3.3GWh，佔總產量53.8%，同比下降23.1%，環比增長4%；磷酸鐵鋰電池產量2.8GWh，佔總產量45.6%，同比增長97.8%，環比增長27.2%。

集團近日展出多項新技術，包括車內智能連接生態系統、全球平台模塊化架構、純電動車專屬平台GEP以及續航力達1,000公里的新電池技術等。提高廣汽在新能源汽車行業的競爭力、刺激銷量及利潤率增長，廣汽股價上月反彈逾3成後在250天綫水平整固，可分段收集。

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉(作者為證監會持牌人，並無持有上述股票)

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