【全球救市】澳洲央行指通脹及就業達標前不會加息

澳洲央行行長洛威表示，6月當季的國內生產總值(GDP)可能收縮約7%，雖然勞動力市場的表現不像預期那麽差，但圍繞前景存在很高的不確定性，該國應該為不均衡、坎坷的復甦之路做準備。

新冠肺炎疫情持續擴散，洛威估計維多利亞州的疫情爆發將使得第三季GDP增速至少減少2個百分點。預計GDP要到12月當季才會獲得提振。

他補充，在通脹和就業目標取得進展前，不會加息。而就業和通脹目標可能至少未來3年內都無法實現。此外，當局致力於維持3年期孳息率在0.25厘附近。另仍預計在幾年內失業率保持在7%左右，通脹均值保持在1%至1.5%。

至於現金利率，他指有可能會降至0.1厘，但估計未來3年內可能都將保持在0.25厘的水平，惟希望不是未來5年都維持在該水平。他又指，已經表明過實施負利率的可能性非常低，但不排除負利率的可能性，在當前環境下最好不要排除任何可能性。有案例表明負利率刺激了儲蓄，而非消費；共識是負利率的成本大於收益。

另外，他指銀行業資本緩衝強勁，完全不擔憂銀行系統穩定性。

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