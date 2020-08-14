亞洲股市：日澳股報升　韓股跌近1%

亞洲主要股市個別發展，日本及澳洲股市報升，韓股偏軟。

日本日經225指數升40點或0.17%，報23,290點。

南韓首爾綜合指數跌21點或0.88%，報2,416點。

澳洲股市升25點或0.41%，報6,116點。

澳洲央行行長洛威表示，6月當季的國內生產總值(GDP)可能收縮約7%。另在通脹和就業目標取得進展前，不會加息。而就業和通脹目標可能至少未來3年內都無法實現。

至於現金利率，洛威指有可能會降至0.1厘，但估計未來3年內可能都將保持在0.25厘的水平，惟希望不是未來5年都維持在該水平。他又指，已經表明過實施負利率的可能性非常低，但不排除負利率的可能性，在當前環境下最好不要排除任何可能性。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020