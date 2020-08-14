【港股開市】騰訊下試500元　滙豐續回吐

港股開市偏軟，恒生指數跌158點，報25,072點；國企指數跌45點，報10,199點；恒生科技指數跌12點，報7,019點。

「ATMX」四大科網股個別發展，騰訊跌1.5%報502.5港元，拖低恒指41點；阿里巴巴跌0.8%報246.2元；美團點評升0.3%；小米集團高開0.2%。

其他重磅藍籌普遍向下，滙豐控股跌1.7%報34.8元；建設銀行跌0.7%；香港交易所跌0.4%；中國移動跌0.1%；友邦保險升0.1%。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020