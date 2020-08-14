A股快報：兩市個別發展　融資餘額增15億人民幣

內地股市開市變動不大，滬綜指低開5點或0.15%，報3,315點；深成指低開18點或0.14%，報13,272點；創業板指高開2點或0.08%，報2,624點。

中鼎股份高開5%，公司成為上海蔚來汽車空氣懸掛系統核心部件小總成產品的批量供應商。

第一創業低開4%，公司稱與首創證券合並不屬實，至少3個月內不籌劃相關事項。

人民銀行進行1,500億元人民幣(下同)7天期逆回購操作，另有100億元逆回購到期，當日實現淨投放1,400億元。人行本周於公開市場累計淨投放4,900億元。

據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報6.9405，較上日上調24點子，連升3日。

截至周四(13日)，上交所融資餘額報7,265.45億元，按日減少0.39億元；深交所融資餘額報6740.50億元，按日增加15.45億元；兩市合計14,005.95億元，按日增加15.06億元。

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