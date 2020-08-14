中國經濟：70大中城市新盤售價平穩　深圳按年升5.9%

中國統計局公布，7月份70大中城市商品住宅銷售價數據總體平穩。四大一線城市中，北京新建商品住宅銷售價格按月升0.3%，按年升3.3%；上海按月升0.4%，按年升4.2%；廣州按月升0.8%，按年升1%；深圳按月升0.6%，按年升5.9%。

另外，北京二手住宅銷售價格按月持平，按年升2.5%；上海按月升0.5%，按年升3.3%；廣州按月升1.6%，按年升2.2%；深圳按月升1.2%，按年升14.9%。

初步測算，7月份4個一線城市新建商品住宅銷售價格按月上漲0.5%，漲幅較6月回落0.1個百分點。二手住宅銷售價格按月上漲0.7%，漲幅較6月回落0.3個百分點。31個二線城市新建商品住宅銷售價格按月上漲0.5%，漲幅較6月回落0.4個百分點；二手住宅銷售價格按月上漲0.5%，漲幅與上月相同。35個三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月分別上漲0.8和0.5%，漲幅均與6月相同。

另外，初步測算，7月份一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上漲3.6和5.7%，漲幅較6月分別擴大0.3和0.5個百分點。二線城市新建商品住宅銷售價格按年上漲5.1%，漲幅較6月回落0.2個百分點；二手住宅銷售價格按年上漲2.0%，漲幅與上月相同。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年漲幅均連續15個月相同或回落。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上漲4.5%和1.8%，漲幅比6月分別回落0.1和0.2個百分點，均連續16個月相同或回落。

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