中國經濟：增加12個直屬海關開展跨境電商B2B出口監管試點
2020年08月14日 09:41
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(Getty Images圖片)
中國海關總署公布，為進一步貫徹落實黨中央國務院關於做好「六穩」工作、落實「六保」任務的部署要求，加快跨境電子商務新業態發展，該署決定進一步擴大跨境電子商務企業對企業出口(跨境電商B2B出口)監管試點範圍。
在現有試點海關基礎上，增加上海、福州、青島、濟南、武漢、長沙、拱北、湛江、南寧、重慶、成都及西安等12個直屬海關開展跨境電商B2B出口監管試點。自2020年9月1日起施行。
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