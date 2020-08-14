中國經濟：增加12個直屬海關開展跨境電商B2B出口監管試點

中國海關總署公布，為進一步貫徹落實黨中央國務院關於做好「六穩」工作、落實「六保」任務的部署要求，加快跨境電子商務新業態發展，該署決定進一步擴大跨境電子商務企業對企業出口(跨境電商B2B出口)監管試點範圍。

在現有試點海關基礎上，增加上海、福州、青島、濟南、武漢、長沙、拱北、湛江、南寧、重慶、成都及西安等12個直屬海關開展跨境電商B2B出口監管試點。自2020年9月1日起施行。

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