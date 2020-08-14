中國經濟：7月零售總額按年跌1.1%　差過預期

中國統計局公布，7月份社會消費品零售總額32,203億元人民幣(下同)，按年下降1.1%，降幅比6月份收窄0.7個百分點，預期升0.1%；按月增長0.85%。1至7月份，社會消費品零售總額204,459億元，按年下降9.9%，降幅比1至6月份收窄1.5個百分點，預期跌9.3%。

按經營單位所在地分，7月份城鎮消費品零售額28,025億元，按年下降1.1%；鄉村消費品零售額4,178億元，下降1.3%。按消費類型分，餐飲收入3,282億元，下降11%；商品零售28,920億元，增速年內首次由負轉正，增長0.2%。基本生活類商品銷售較快增長。7月份，限額以上單位商品零售額中，飲料類、糧油食品類、日用品類商品按年分別增長10.7、6.9及6.9%。消費升級類商品銷售持續改善，7月份，汽車類商品增長12.3%，6月份為下降8.2%；通訊器材類及化妝品類商品分別增長11.3及9.2%。

網上零售持續向好，1至7月份全國網上零售額60,785億元，按年增長9%，比1至6月份加快1.7個百分點；其中，實物商品網上零售額增長15.7%，比1至-6月份加快1.4個百分點。

7月份全國規模以上工業增加值按年增長4.8%，增速與6月份持平，預期升5.1%；按月增長0.98%。1至7月份全國規模以上工業增加值按年下降0.4%，符合預期，降幅比1至6月份收窄0.9個百分點。

分經濟類型看，7月份國有控股企業增加值按年增長4.1%；股份制企業增長4.2%，外商及港澳台商投資企業增長7.6%；私營企業增長4.2%。分三大門類看，採礦業增加值下降2.6%，製造業增長6.0%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長1.7%。7月份，裝備製造業和高技術製造業增加值按年分別增長13及9.8%，快於規模以上工業8.2及5個百分點。從產品產量看，挖掘、鏟土運輸機械、汽車、工業機械人、智能手機及微型電腦設備產量分別增長46.1、26.8、19.4、19.2及17.8%。

至於1至7月份全國城鎮新增就業671萬人，按年少增196萬人。7月份，全國城鎮調查失業率為5.7%，與6月份持平；其中25至59歲人口調查失業率為5%，下降0.2個百分點；但青年人口調查失業率有所上升。31個大城市城鎮調查失業率為5.8%，與6月份持平。7月份，全國企業就業人員周平均工作時間為46.8小時，與6月份持平。

1至7月份全國固定資產投資(不含農戶)329,214億元，按年下降1.6%，降幅比1至6月份收窄1.5個百分點；7月份按月增長4.85%。分領域看，基礎設施投資按年下降1%，製造業投資下降10.2%，降幅分別比1至6月份收窄1.7、1.5個百分點；房地產開發投資增長3.4%，比1至6月份加快1.5個百分點。全國商品房銷售面積83,631萬平方米，按年下降5.8%；商品房銷售額81,422億元，下降2.1%，降幅分別比1至6月份收窄2.6、3.3個百分點。

此外，7月份生產原煤3.2億噸，按年下降3.7%，降幅比6月擴大2.5個百分點；日均產量1,026萬噸，按月減少88萬噸。1至7月份，生產原煤21.2億噸，按年下降0.1%。

7月份發電量6,801億千瓦時，按年增長1.9%，增速比6月回落4.6個百分點；日均發電量219.4億千瓦時，按月增加9.3億千瓦時。1至7月份，發電量40,451億千瓦時，按年下降0.9%。

統計局指出，7月份國民經濟繼續穩定恢復，主要經濟指標持續改善。但全球新冠肺炎疫情仍在蔓延，國際經濟環境嚴峻複雜；國內結構性、體制性、周期性矛盾並存，發展面臨的困難和挑戰較多。

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