騰訊兩皇牌手遊收入冠全球 7月共吸金4億美元
2020年08月14日 10:24
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Sensor Tower商店情報數據顯示，2020年7月騰訊控股(00700)的《PUBG Mobile》和內地牌《和平精英》全球吸金2.08億美元(約16.22億港元)，按年增長10.8%，位列全球手遊收入榜冠軍。其中，中國玩家貢獻了56.6%的收入，美國和沙特阿拉伯玩家分別貢獻10%和5.6%。
騰訊另一皇牌遊戲《王者榮耀》位列榜單第二名，7月收入逾1.92億美元，按年增長34.8%。中國版本貢獻了94%的收入，其次為台灣版本佔2.4%。
榜單前五名另外三款遊戲為《Monster Strike》、《Pokémon GO》及《Roblox》。
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