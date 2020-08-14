騰訊兩皇牌手遊收入冠全球　7月共吸金4億美元

騰訊另一皇牌遊戲《王者榮耀》位列榜單第二名，7月收入逾1.92億美元，按年增長34.8%。中國版本貢獻了94%的收入，其次為台灣版本佔2.4%。

榜單前五名另外三款遊戲為《Monster Strike》、《Pokémon GO》及《Roblox》。

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