第一創業否認與首創證券合併　指報道內容不屬實

第一創業表示，注意到有媒體報道稱，中國計劃將該公司與首創證券有限責任公司合併，兩家公司的合併最早可能在今年敲定。報道內容均不屬實，該公司目前不存在應披露而未披露的信息，並確認至少3個月內不籌劃相關事項。

外電早前報道指，內地期望透過整合內地券商業，以應對金融業加速對外開放過程中，與華爾街投行的競爭。

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