港股格局：姚浩然料維持牛皮上落

時富財富管理董事總經理姚浩然指出，隔晚美國三大指數個別發展，而港股日前升穿25,000點關後，再上動力似乎不大。市場關注企業業績、中美形勢發展，相信大市仍然處於拉鋸局面，若能企穩24,700點，後市不宜看得太淡。他預期恒指短線仍會於24,800至25,300點之間牛皮上落。

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