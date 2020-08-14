港股格局：姚浩然料維持牛皮上落
2020年08月14日 10:34
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時富財富管理董事總經理姚浩然指出，隔晚美國三大指數個別發展，而港股日前升穿25,000點關後，再上動力似乎不大。市場關注企業業績、中美形勢發展，相信大市仍然處於拉鋸局面，若能企穩24,700點，後市不宜看得太淡。他預期恒指短線仍會於24,800至25,300點之間牛皮上落。
中資電訊股陸續派成績表，中國移動(00941)及聯通(00762)業績好過預期，刺激股價周四(13日)急升。姚對中資電訊股長線盈利前景有保留，加上中移經過近日急升，股息率已不如早前吸引，且板塊升浪通常短暫，因此不建議高追相關股份。
恒指季檢結果即將出爐，市場憧憬將可能納入幾隻重磅新經濟股，阿里巴巴(09988)及美團點評(03690)被視為大熱，並預期幾隻本地地產股或遭剔出藍籌行列。姚認為，市場對相關消息已有一定心理準備，因此對相關股份即市影響不大。他建議投資者關注企業中長線業務前景，可留意幾隻科技企業龍頭，不宜過分短炒「染藍」概念。
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