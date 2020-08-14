內地家庭債務飆至歷史新高　惹監管機構關注

中國近期重現2015年以來最大的牛市行情，散戶股民紛入市炒股。然而，中國股市波動性超越其他主要市場，財經媒體彭博指出，這股炒風讓中國家庭債務飆至歷史新高，引起監管機構注意。

隨着中國經濟自經歷新冠肺炎大流行後逐漸復甦，當局釋出巨大流動性、放寬影子銀行限制，寬鬆的資金助長小型企業和家庭投資風氣。

報道稱，即使疫情期間數以百萬的中國人失業，融資槓桿增加，但由於住房市場繁榮、網上借貸等興起，使民眾易於借錢。家庭債務在第二季佔國內生產總值(GDP)的59.7%，較2012年翻倍，創下新高紀錄。

監管機構意識到風險漸漸累積。中國人民銀行上月向銀行發出通知，要求貸方報告合作網路平台的消費者信貸數據，以便清晰了解約6.6萬億美元的未償還消費者貸款情況。然而，金融科技新創、P2P貸方和許多其他管道的信貸仍不受監管。

CIB Research駐上海分析師Chen Hao表示，與信用卡債務不同，銀行和監管機構很難監控消費貸款的使用情況。一旦資金進入股票市場，鑑於當前股市波動，將對銀行帶來相當大的風險。

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