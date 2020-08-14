【專家樓評】陳永傑：低息持續　未來幾年安心買樓

世界經濟被新冠肺炎打擊到七零八落，不少人在投資之時尤其是在住屋物業，仍會擔心息口回升的威脅，恐防自己被息魔殺得措手不及。筆者的看法是息口縱使回升，速度和幅度都很有限，加上各國債台高築，想加息亦有困難，只要不過度借貸應問題不大。

從國際金融協會(IIF)發表報告指出，今年第1季，隨着各地實施防疫封鎖措施，全球債務飆升至創紀錄的258萬億美元，負債水平亦持續上升。IIF表示，第1季全球債務相當於生產總值(GDP)的比例，上升逾10個百分點至3.31倍，創出歷史最大季度增幅，比例亦創出史上最高。

既然各國的債務大幅爆升，各國將來只會忙於減債，不敢隨便加息。一旦加息債務及息口成本就會增加，變成整蠱自己。未來幾年，大可安心買樓，低息持續。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑

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