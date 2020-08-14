中國經濟：人行本周流動性投放擴至5月來最大

隨着中國本月以來利率債發行放量，銀行間資金成本維持在近期高位，人民銀行本周於公開市場資金投放顯著擴大，以平抑流動性壓力，人行透過逆回購累計淨投放4,900億元人民幣(下同)，創5月底來的單周最高。

方正證券固定收益分析師齊晟稱，逆回購操作規模加大主要還是對沖一級市場的壓力，貨幣政策基調未變，更多利用短期限調節工具，一方面較為靈活，同時也有助於引導資金利率圍繞政策利率附近來波動。

根據彭博數據顯示，本周合計有約3,799億元的地方債繳款，單周規模創5月底來的新高；而根據多家券商的預估，本月政府債券的淨融資預測中值在1.1萬億元。

此外，人行將於下周一(17日)對本月到期的兩筆中期借貸便利(MLF)一次性續做，具體操作金額將根據市場需求等情況確定。

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