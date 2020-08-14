WeWork已獲大股東軟銀85.8億元融資承諾

外媒報道，共享辦公室初創公司WeWork宣布，已從最大股東軟銀集團獲得11億美元(約85.8億港元)的融資承諾。

WeWork首席財務官Kimberly Ross表示，新冠肺炎疫情對公司第二季業績產生衝擊，但公司財務狀況依然強勁。該公司第二季營收增長9%至8.82億美元，低於第一季營收11億美元。WeWork目前有現金以及無準備金的現金承諾約41億美元，此數字已包括從軟銀新融資的11億美元。Ross預計在2021年公司實現正數的現金流。

他指出，公司努力朝向更精簡、更注重現金的組織，能快速適應和尋找新情勢，以實現未來的商業目標。

截至上季末，WeWork擁有61萬名會員，其中48%為僱用500名以上員工的企業級客戶。

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