【全球救市】墨西哥央行減息至4.5厘　創4年新低

新冠肺炎疫情重創墨西哥經濟，加上通脹前景尚未明朗，該國央行將基準利率由5厘降至4.5厘，創4年以來低位，符合預期。

央行指出，減息決定未獲一致通過，當中一位央行委員投票贊成將利率降至4.75厘。

此外，央行表示，更嚴重的經濟疲軟狀況預示着重要的下行風險，數據顯示該國第二季經濟出現嚴重萎縮。在貨幣政策可以發揮作用的範圍內，可以預見經濟將出現更大的疲弱狀況，經濟活動方面的風險仍然向下傾斜。

同時，央行警告疫情對通脹和通脹預期的影響，稱與疫情部分相關的調整已導致2020年底通脹預期上升，通脹風險的平衡仍然不確定。儘管6月各地陸續解封後景氣有所回溫，但國內經濟仍處於動盪環境，持續面臨龐大風險，7月通脹3.62%，高於4月的2.15%。近期整體通脹和核心通脹的上升，會影響短期預期的增長軌迹，預計在1至2年的預測範圍內，兩者都將保持在約3%。

考慮到對生產活動的巨大影響和金融衝擊的演變，墨西哥央行將根據獲得的信息採取必要的行動，使政策利率與通脹目標趨同一致。

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