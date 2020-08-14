【專家樓評】汪敦敬：香港樓價繼續升的2大原因

香港現時充滿了悲情，很多人要求筆者：「汪生，不如你多作分享，發放更多正能量！」但筆者作出任何分享也應該以事實做根據，市場及樓市的考驗相信各位都體會到，究竟樓市還有什麼向好的因素？

除了筆者在上次專欄分享的樓市有三股購買力，可以帶動不同板塊起動之外，其實還有兩點各位應該要留意：

1. 香港在聯繫匯率之下，美元由無限量化的3月到目前，其實美匯指數已經跌了10%左右，而香港樓價根據差餉物業估價署最新的指數對比高峰時只是跌了3%左右，換言之兩者相加，樓價有可能實質上便宜了百分之十幾的，如果美元繼續貶值下去，樓價的「性價比」將會愈來愈高！

2. 一個新出的常態：樓市期貨即一手樓的價格都普遍大步向上，而二手樓即現貨的價格普遍因為疫情出現了微調，這個是不正常的市場結構，是不應該出現，因此理論上現貨是相當抵買！

如果各位掌握到以上兩點，就容易掌握到更佳的置業時機。

祥益地產總裁 汪敦敬

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