全球經貿戰：豐田及萬事德美國建廠 投資179億
2020年08月14日 11:40
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(Getty Images圖片)
外媒報道，日本豐田汽車及與萬事德表示，要向美國阿拉巴馬州興建中的汽車組裝廠追加投資8.3億美元，總投資金額約23.1億美元(約179.4億港元)。
報道指，新工廠生產兩家公司的SUV車款，將投入最新的生產設備及員工訓練設備。工廠年產能維持30萬輛不變，目標2021年展開生產。
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