港元拆息︰1個月維持0.23厘
2020年08月14日 11:52
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(Getty Images圖片)
香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息升至0.054厘；1星期續報0.129厘；與樓按相關的1個月維持在0.23厘；3個月報0.446厘。
14/8/2020
隔夜 0.05411厘
1 星期 0.12964厘
2 星期 0.16982厘
1 個月 0.23000厘
2 個月 0.34357厘
3 個月 0.44643厘
6 個月 0.65089厘
12 個月 0.91482厘
13/8/2020
隔夜 0.05268厘
1 星期 0.12964厘
2 星期 0.17125厘
1 個月 0.23000厘
2 個月 0.34500厘
3 個月 0.44500厘
6 個月 0.65161厘
12 個月 0.91588厘
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