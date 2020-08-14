港元拆息︰1個月維持0.23厘

2020年08月14日 11:52
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    (Getty Images圖片)
    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息升至0.054厘；1星期續報0.129厘；與樓按相關的1個月維持在0.23厘；3個月報0.446厘。
    14/8/2020
    隔夜 0.05411厘
    1 星期 0.12964厘
    2 星期 0.16982厘
    1 個月 0.23000厘
    2 個月 0.34357厘
    3 個月 0.44643厘
    6 個月 0.65089厘
    12 個月 0.91482厘
    13/8/2020
    隔夜 0.05268厘
    1 星期 0.12964厘
    2 星期 0.17125厘
    1 個月 0.23000厘
    2 個月 0.34500厘
    3 個月 0.44500厘
    6 個月 0.65161厘
    12 個月 0.91588厘
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