【專家樓評】大品牌撤退　中環將展現多元面貌

中環皇后大道中見證香港經濟的發展，正如很多年前一首歌的歌詞「皇后大道中人群如潮湧」，反映當時香港經濟繁榮，人流如鯽的場面；然而時之今日，隨着本港零售市道疲弱，旅客人次急降，皇后大道中變得冷清清，過往多個國際品牌爭相進駐作旗艦店，近期陸續在短時間內宣布退租或棄租，丟空樓面急升；而在吉舖連連下，皇后大道中近期展新貌，預料日後該地段將更趨多元化。

因應疫情關係，香港幾近是「零旅客」，而以旅客消費為主的核心區商舖生意額銳減，尤其該類品牌租客多於高峰期時以高價搶租，租金多以數百萬元計，現時市況下難以支撐，惟有退租離場。位於中環皇后大道中36號興瑋大廈的連鎖運動用品店Adidas旗艦店，據聞租期至今年10月。現時以每月約380萬元重新招租。此外，英國時裝品牌Topshop亦棄租其位於皇后大道中59至65號號泛海大廈地下及1樓的唯一門市，舖位總樓面面積約1.2萬方呎(未核實)。退租潮未止，時裝品牌Esprit加入退租大軍，其位於皇后大道中110至116號永恒商業大廈的多層舖，面積約1.8萬方呎(未核實)，涉及月租約240萬元，該店於早前已正式結業。

面對經濟環境不景氣，加上皇后大道中吉舖連連，個別業主已逆市起變化，其中皇后大道中「心臟地帶」娛樂行地下，面積約9300方呎，獲連鎖體育用品店迪卡儂承租；而皇后大道中全新甲廈地舖亦剛新租予美國中檔難履品牌作散貨場，該舖位面積約3800方呎；多個不同品牌以低價搶攻進駐皇后大道中地舖，勢將拖低該地段的舖位租金水平，加上驚安之殿堂快將進場，相信將令皇后大道中地段展現新面貌，預料舖市調整期持續，租金下調，將會吸引個別本土品牌進駐，租客類別將更趨多元化。

中原(工商舖)董事總經理潘志明

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