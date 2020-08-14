大灣區投資控股改名為GBA集團

大灣區投資控股( 00261 )公布，公司的英文名稱已由「Greater Bay Area Investments Group Holdings Limited」更改為「GBA Holdings Limited」，而第二名稱已由「大灣區投資控股集團有限公司」更改為「GBA集團有限公司」，上述更改均自7月13日起生效。

公司於聯交所買賣的股份之英文簡稱將由「GBA INV HLDGS」更改為「GBA HOLDINGS」，而中文簡稱將由「大灣區投資控股」更改為「GBA集團」，自8月18日上午9時正起生效。公司於聯交所之股份代號仍然為「00261」。

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