新股專輯：內地人工智能企商湯科技擬A+H上市

據外電報道，港產人工智能(AI)「獨角獸」商湯科技(SenseTime)正探索在中國及香港「A+H」同時上市的可能，尚未確定上市時間表，惟處初步階段，可能會進行調整。

報道指，其上市前融資(Pre-IPO)近15億美元。新冠肺炎疫情導致市場波動，加上2019年被美國列入俗稱黑名單的「管制實體清單」，上市計劃或面臨阻礙。報道引述消息指，鑑於投資者對新股的熱情重燃，該公司正考慮同時在香港和內地市場上市。

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