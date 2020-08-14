李寧：難料下半年零售市道　將關「無得救」店舖

他提到，雖然許多品牌進行減價促銷，但庫存管理對集團而言最為重要，冀年底能維持可控範圍，惟優惠不會「一刀切」及忽視毛利率表現，將根據市況、自身庫存變化作調整優惠，確保在折扣不大的情況下有效消化庫存。

「疫」市下帶動電商業務，高坂武史指，即使沒有疫情亦會投入發展電商，但相信消費者行為已改變，將更倚賴網上購物。另外，時裝周受疫情影響，預告在短期內會結合「線上線下」的方法，推廣其時尚產品。

實體店方面，他指，基於疫情的不可預測性，未對銷售點數目設明確指引，將關閉經評估後無可能改善的虧損店舖，開店則視乎市場布局，強調改善整體營運效率為是重要一環。截至6月底，不計李寧YOUNG，在中國共5,973個銷售點，年內淨減少476個。

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