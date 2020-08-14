【全球攬炒】馬來西亞次季GDP萎縮17.1%

馬來西亞央行周五(14日)公布，第二季國內生產總值(GDP)按年下降17.1%，為1998年第四季以來最差，表現遜於經濟學家預估為收縮10.9%。數據反映了新冠肺炎下，嚴格的遏制措施對生產和消費造成衝擊。經季調後，該國第二季GDP按季下降16.5%。

季內，該國整體通縮2.6%，主要是由於與去年相比降低了零售燃料價格。核心通脹小幅降至1.2%。

央行將今年的全年GDP預測下調至萎縮3.5%至5.5%；此前預測在萎縮2%至增長0.5%。

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