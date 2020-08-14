【瑞通推介】騰訊業績亮麗但股價受壓　看好可吼購證

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：股王騰訊控股終於在周三(12日)公布季度業績，第二季收入好過市場預期，手機遊戲業務增長強勁。騰訊管理層表示，美國業務佔總收入少於2%，更令市場對騰訊被捲入中美角力的風眼的憂慮減少。

騰訊周四(13日)高開之後，曾上試530港元水平，不過高位見獲利回吐，股價反覆向下，當日即市曾下試510元位置，下午大部分時間在510至515元之間徘徊。根據瑞銀的即市資金流記錄，周四資金未有明確方向，看升和看跌的資金流都有，但係以看升的為多，而且會選擇一些長身的認購證作看好部署。

另外，京東和阿里亦即將分別在周五(14日)以及下周三(19日)公布業績，投資者如想部署兩股好倉，可參考以下認購證。

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