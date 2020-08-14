港股格局：沈慶洪料本月恒指徘徊24300至25300點
2020年08月14日 12:28
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周五港股繼續牛皮。騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，本月港股將徘徊24,300至25,300點，因為市場仍有多樣不明朗因素，包括中美關係形勢，美國對內地及香港實施進一步制裁措施等。
而投資者正觀望周六舉行的中美會議，雖然美國表示滿意內地貿易協議的執行，料第一階段貿易協議檢討不會引發很大問題，但雙方會面亦會附加不同方面的商談，這更影響市場氣氛。
恒指今公布季度檢討結果，惟科技股走勢乏力。繼騰訊控股(00700)後，阿里巴巴(09988)亦成美國新一輪的封殺目標。他預料，美國總統大選前，總統特朗普會接續出新招打擊香港及內地，故近日整體科技股板塊較沉靜。
他又認為，季檢結果後，新加入的成份股料下月才正式生效，市場憧憬小米集團(01810)、美團點評(03690)及阿里入藍籌，有機會在收市前炒高，但留意投資者亦可能借機獲利套現。而這些科技股成為藍籌新貴後，科技股於恒指的佔比增加，科技板塊未來將更影響大市表現，料九月後市的波動性將會比以往大。
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