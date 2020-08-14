港股格局：沈慶洪料本月恒指徘徊24300至25300點

周五港股繼續牛皮。騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，本月港股將徘徊24,300至25,300點，因為市場仍有多樣不明朗因素，包括中美關係形勢，美國對內地及香港實施進一步制裁措施等。

而投資者正觀望周六舉行的中美會議，雖然美國表示滿意內地貿易協議的執行，料第一階段貿易協議檢討不會引發很大問題，但雙方會面亦會附加不同方面的商談，這更影響市場氣氛。

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