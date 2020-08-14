【專家樓評】張聖典：撤「辣」助二手市場重回正軌？

本港物業市場在眾多不明朗因素的持續影響下，涉及三大「辣招」印花稅的交投量呈現上升迹象。根據稅務局的最新資料顯示，本港上月涉及額外印花稅(SSD)、買家印花稅(BSD)及雙倍印花稅(DSD)的交投宗數共錄得1,828宗，屬9個月以來新高。筆者認為主要反映市場同時受所謂「撈底」及「減磅」情況影響，而「辣招」的阻嚇作用已隨時間而減卻，政府應適時檢討政策，令二手市場盡快重回正軌。

本港住宅物業市場自年中以來已零星出現減價放售的個案，據目前觀察，情況似乎有增強趨勢。相信是由於影響着本地目前政經形勢的不明朗因素仍未有減退迹象，市場上有部分業主對本港未來樓市缺乏信心，尤其部分投資者的態度轉趨保守，寧願繳付稅項也希望先行把手頭上持有的一些物業資產出售套現，沽貨離場，以求「減磅」，減低將來可能面臨的風險。

另一方面，由於市場上以低於市價放售的物業項目增加，相信亦吸引部分想「執平貨」、「撈底」的買家及投資者承接，繼而於近月短期內刺激涉及辣稅的成交量。

其實「辣招」設立多年，在過往樓市拾級而上的時期，政府希望藉此透過稅項壓抑市場上的投資需求。然而，隨時間過去，據筆者所見，稅項左右人們買賣決定的作用已大為減卻，市場已慢慢適應了「辣招」，並習以為常，視之為正常交易成本一部分，令「辣招」漸漸失去原有功能。反而其對二手市場功能所產生的不良副作用卻依然嚴重。

故此，筆者認為政府或許是時候考慮趁機放寬甚至撤銷「辣招」，令二手物業市場供應回復正軌，釋放單位流通量，以讓二手市場重新發揮價格調節的重要功能。

普縉集團執行董事及企業發展部總監(估值及物業管理) 張聖典

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