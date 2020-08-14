【大師睇市】騰訊高位或已出現 5G股落後可追！
2020年08月14日 12:41
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訊匯證券行政總裁沈振盈表示，自8月以來，港股持續在24,000至25,300點波幅上落，現時恒指企穩兩萬五樓上，認為後市毋須過分悲觀。他補充，大市短期雖有機會再出現一次震盪，但恒指若能升穿並守穩25,300點水平，後市有望上試25,800至26,000點水平。
大師又指，個股料將輪流起動，新經濟股走勢轉弱，例如騰訊(00700)公布業績後，對其看法偏淡，指其高位或已出現！他繼續看好嚴重落後的5G概念股，日前三大中資電訊股已起動，中國鐵塔(00788)績後調整後可望重拾升勢，料月中過後可望有追落後。
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