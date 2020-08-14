【大師睇市】騰訊高位或已出現 5G股落後可追！

訊匯證券行政總裁沈振盈表示，自8月以來，港股持續在24,000至25,300點波幅上落，現時恒指企穩兩萬五樓上，認為後市毋須過分悲觀。他補充，大市短期雖有機會再出現一次震盪，但恒指若能升穿並守穩25,300點水平，後市有望上試25,800至26,000點水平。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020