【高盛推介】憧憬美團阿里染藍 留意購證牛證
2020年08月14日 12:43
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團點評周二(11日)起連跌3日，當中周四(13日)跌約1.1%。周五(14日)早段則高開約0.4%後升幅擴大，並重上220元水平，明顯跑贏大市兼A.T.M.X.中表現最好。恒指公司的季度評估結果於將周五稍後公布，市場憧憬美團染藍。此外，市場預期另一染藍大熱的阿里巴巴，周五早段股價調整，跌約1%。
觀察個股認股證資金流向，可見近日資金轉向部署美團認購證，周三(12日)及周四共錄得約820萬元資金流入，為同期5大資金流入的認股證相關資產之一。另一方面，美團認沽證及熊證於周四皆獲小量資金轉向流入。
投資者如看好美團，認購證方面可留意價外幅度約13%的高敏感度購證(22059)，行使價251.71元，2021年3月24日到期，實際槓桿4倍。
投資者如計劃部署牛證，現階段可留意美團牛證(61142)，收回價200.59元，行使價197.59元，換股比率100，槓桿比率9.2倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
投資者如看淡美團，可考慮以行使價160至220元作為篩選認沽證的條件。貼價的選擇可留意年期約5個月的美團沽證(18901)，行使價188.78元，2021年1月8日到期，實際槓桿4.5倍。
並可留意上述行使價區域中，槓桿最高的美團沽證(15673)，行使價166.56元，2020年12月10日到期，實際槓桿6.1倍，行使價160至220元間產品中，槓桿最高。
投資者如看好阿里，高槓桿的選擇可留意價外幅度約12%的購證(22757)，行使價276.2元，2021年1月25日到期，實際槓桿6倍。
貼價的選擇可留意價外幅度約5%的高敏感度阿里購證(22083)，行使價258.08元，2021年1月21日到期，實際槓桿5.5倍。
投資者如計劃部署牛證，現階段可留意阿里牛證(59565)，收回價234.18元，行使價232.18元，換股比率100，槓桿比率17.1倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
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