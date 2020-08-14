【高盛推介】憧憬美團阿里染藍　留意購證牛證

高盛(亞洲)有限責任公司：美團點評周二(11日)起連跌3日，當中周四(13日)跌約1.1%。周五(14日)早段則高開約0.4%後升幅擴大，並重上220元水平，明顯跑贏大市兼A.T.M.X.中表現最好。恒指公司的季度評估結果於將周五稍後公布，市場憧憬美團染藍。此外，市場預期另一染藍大熱的阿里巴巴，周五早段股價調整，跌約1%。

觀察個股認股證資金流向，可見近日資金轉向部署美團認購證，周三(12日)及周四共錄得約820萬元資金流入，為同期5大資金流入的認股證相關資產之一。另一方面，美團認沽證及熊證於周四皆獲小量資金轉向流入。

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