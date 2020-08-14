半日沽空金額約54億元　騰訊佔近12%

半日共有565隻股份被沽空，涉及金額53.92億港元，佔大市成交9.85%。騰訊沽空金額6.39億元，佔沽空總額11.85%；美團點評沽空金額3.27億元，佔沽空總額6.07%；阿里巴巴沽空金額2.89億元，佔沽空總額5.36%；盈富基金沽空金額2.85億元，佔沽空總額5.29%；中國鐵塔沽空金額2.02億元，佔沽空總額3.76%。

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