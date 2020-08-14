【瑞通推介】憧憬新經濟股染藍　輪證部署

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國新一輪紓困措施的談判陷入僵局，道指隔晚收報27,896點，跌80點或0.2%。

恒指周四(13日)先升後回，受制於25,500點水平，收報25,230點，跌13點或0.05%。周五(14日)早段曾跌約200點，一度跌穿25,100點，其後跌幅稍收窄。恒指好倉(牛證及認購權證)周四淨流出逾1,900萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾3,000萬元，反映投資者預期後市將整固。周四其牛證街貨重貨區為收回價24,100至24,199點，而熊證街貨重貨區為收回價25,800至25,899點。

將於下周三(19日)公布業績的阿里巴巴周四跑贏大市，一度升逾3%，高見251元，收升1.97%，報248.2元。恒指季檢結果周五公布，阿里被市場視為染藍大熱。另外，為期4日的淘寶造物節於周四結束，吸引20萬個商家參與，按年上升1倍。不過阿里周五早段曾回落約1%，低位跌穿245元。周四分別有逾3,500萬元和逾90萬元淨流出其好倉和淡倉。

同樣有染藍機會的小米集團，周四全日保持靠穩，收升0.9%於15.2元。周五早段升1%，高見15.62元。周四有逾1.7億元北水淨買入小米。輪證資金流方面，周四有逾1,000萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾30萬元淨流入。

騰訊控股中期業績勝預期，獲多家券商上調目標價，不過市場憂慮美國封殺微信的影響。據報美國國務卿蓬佩奧暗示總統特朗普對TikTok及微信的禁令，可延伸至母企並可能發起訴訟。另據報騰訊旗下遊戲《要塞英雄》遭蘋果公司(Apple Inc.)從應用程式商店下架，因遊戲商涉違反付款規定。騰訊周四高見531元後倒跌，以全日最低位510元收市，跌幅2%。周五早段守500元關口支持。周四有約2.9億元北水淨買入該股。輪證資金流方面，周四分別有逾4,000萬元和近1,100萬元淨流入其好倉和淡倉。

中國移動中期純利按年跌0.5%至557.65億元人民幣，股份周四在放榜前曾高見60.3元的逾3個月高位，績後升幅收窄，最終收升3.6%於59元。集團管理層指目標今年5G套餐用戶可淨增逾1億戶，並相信隨着5G進一步發展，ARPU降幅有望再收窄。至於美國針對中資電訊商在當地的營運，管理層指中移在美國業務比重很少，暫時對業務未有大影響。中移周五早段曾跌約1%，下試58元水平。周四有逾2,100萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾250萬元淨流入。

瑞通相關認股證之選擇：

瑞通相關牛熊證之選擇：

免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020