壹傳媒股價異動脫離基本因素　黎智英籲勿沾手

周一(10日)黎智英涉違反《港區國安法》而被拘捕，當日壹傳媒股價開始大幅異動，更持續至整個星期。顯示券商持倉而俗稱「花紙」的中央結算系統（CCASS）最新數據顯示，截至周二(11日)收市的券商倉位，三家散戶數目龐大的券商增倉量最多，其中兩大中資背景券商富途證券及中銀香港的持倉量，較黎被捕前分別增加4,778萬股及5,007萬股，另滙豐銀行的持倉亦增加了2,647萬股。

至於同期減持的券商，中資背景的中信証券及玖富證券分別減持了2,281萬及3,384萬股，持倉量較黎被捕前分別減少34%及93%；而美資背景的盈透證券及花旗證券則分別減持了3,011萬及735萬股。另較多做企業客戶的滙豐金融證券則減持了2,110萬股，持倉僅餘229萬股，較黎被捕前大減90%。

翻查資料，11日當日壹傳媒的成交股數為40億股，而該公司扣除黎智英的持股後實際街貨僅約7.47億股，可見當日街貨量換手率頻密，炒出炒入的次數甚多；且當日該股全日成交額高達42.6億元，以該股1萬股一手計算，當日股價高位1.96元，買5手已接近10萬元，可見能造就這龐大的成交額，實非單純散戶力量使然，不排除有莊家積極參與炒賣製造交投，吸引散戶高位接貨。

事實上，當日成交急升下，散戶龐大的三家券商持倉數目亦大增，以當日(11日)壹傳媒股價高位1.96元，相較今日(14日)即市低位才0.33元，散戶高位接貨未及沽貨「逃生」者便淪為「坐艇」一族，喊都無謂！有證券界人士估計，本周壹傳媒股價異動，料當中少部分涉及莊家炒賣行為，投資者買入該股，只會「益了」出貨者，強烈提醒投資者勿沾手。

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