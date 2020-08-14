【高盛推介】留意京東貼價高敏感度購證
2020年08月14日 13:15
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(中新社圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：京東集團周四(12日)反彈升約1.4%，周五(14日)早段則再度下跌。京東將於周五稍後公布業績。京東公布，擬收購內地從事「限時速運服務」的跨越速運的控股權益，涉資30億元人民幣，並料於今年第三季完成交易。
觀察個股認股證資金流向，可見近期資金傾向部署認購證，過去5個交易日共錄得約740萬元資金流入。
投資者如計劃業績公布前部署認購證，可留意價外幅度約7%，年期約5個月的，屬貼價的高敏感度京東購證(14647)，行使價259.88元，2020年12月31日到期，實際槓桿5.2倍。
高槓桿的選擇則可留意價外幅度約16%，年期約4個月的京東購證(17806)，行使價281.08元，2020年12月18日到期，實際槓桿6倍。
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