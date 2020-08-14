中國商務部：在具備條件地區開展數碼人民幣試點

中國商務部發布關於印發全面深化服務貿易創新發展試點總體方案的通知，提出在京津冀、長三角、粵港澳大灣區及中西部具備條件的試點地區開展數字人民幣試點。人民銀行制訂政策保障措施；先由深圳、成都、蘇州、雄安新區等地及未來冬奧場景相關部門協助推進，後續視情擴大到其他地區。

另外，商務部又提出，支持符合條件的港澳銀行業、保險業企業在試點地區設立分支機構。銀保監會、商務部、港澳辦制訂政策保障措施，試點地區負責推進。

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