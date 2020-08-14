愛奇藝受美國證交會調查　盤後股價挫逾一成

美國特朗普政府近日擴大封殺中國的科技公司，財經媒體彭博報道，百度旗下內地影視平台愛奇藝(Iqiyi Inc.)周四(13日)表示，該公司正受美國證券交易委員會(SEC)調查。消息傳出後，愛奇藝的股價一度急跌。

SEC尋求該公司提交2018年1月以來的財務和營運紀錄，以及沽空機構今年4月報告中提到的收購和投資相關文件。愛奇藝表示正配合調查，並已聘請顧問進行內部審核，暫未知SEC調查的持續時間和結果。

該公司稱，專業顧問一直在檢查公司帳目和紀錄，並實施測試程序，認為這對於評估沽空機構Wolfpack Research報告中的關鍵指控，屬於必要和適當。他們將進行會計政策分析，並判斷該公司有沒有偽造訂單及虛報收入或費用。

上述調查為美國對中國科技公司進行審查的最新例子。在美國上市的愛奇藝股價周四收跌2.43%，在美股延長交易中跌遠過一成。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020