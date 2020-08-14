宇晴軒三房戶連租約售932.8萬元　低市價6%

香港置業文啟光表示，近日部分業主願意擴闊議價空間，吸引不少買家趁機入市，8月至今長沙灣西九龍小龍錄約14宗買賣，當中宇晴軒佔約5宗，包括宇晴軒1座低層B室，三房間隔，實用面積約554方呎，以998萬元連租約放盤兩個月後，獲外區客接洽，議價後減價65.2萬元，以約932.8萬元成交，呎價約16,838元。

據了解，新買家為分支客，在無睇樓情況下拍板入市。資料顯示，原業主於2009年12月以約399萬元購入，是次轉售帳面賺約533.8萬元，物業升值約134%。

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