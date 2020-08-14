保監局籲市民留意4個偽冒友邦官方應用程式

4個欺詐應用程式包括：AIA Connect(友聯繫)、AIA Vitality Hong Kong、AIA HK Employee Care(友邦香港僱員福利)及AIA One。

事件已轉交香港警務處作進一步調查。任何人士若曾向上述網站或流動應用程式提供其個人資料 ，或曾進行任何保險交易，應致電友邦客戶服務熱線(電話：2232-8888)，並向警方報案。

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放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020