【旅業蕭條】澳航為彌補成本　販賣「飛行贈品」

外電報道，新冠肺炎疫情期間，澳洲國際航班及大部分國內航班都暫停飛行，澳洲航空(Qantas Airways)周五(14日)表示，公司目前有成千上萬的點心、茶包等贈品閒置，只好向民眾出售這些物品。

澳航稱，向因疫情被困在家的市民銷售「飛行贈品」，可以用每包25澳元(約138.7港元)的價格，購買最多10包經典贈品，包含12塊巧克力餅乾、一套睡衣，以及頭等艙乘客才能吃到的煙燻杏仁果。這套包裝可在澳航網店買到。

澳航於6月份表示，計劃從投資者籌集最多19億澳元，同時裁員至少6,000人，以渡過航空業有史以來最嚴重的危機。澳航發言人周五表示，販售機上贈品主要是為了彌補成本，而非賺錢。

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