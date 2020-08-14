【大行觀點】多個因素導致7月內地經濟數據遜預期

內地傳媒引述光大證券點評，7月份內地經濟數據稱，投資、消費、生產數據均略低於市場預期，乃由多項因素造成。當中，投資和生產放緩是洪澇災害所致，消費低於預期主要是6·18促銷的後遺症。

展望下半年，預計在國內疫情得到控制的情況下，國內投資、消費需求會繼續恢復，支撐經濟增長，但需要關注國外疫情發展和中美關係的不確定性對經濟造成的衝擊。

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