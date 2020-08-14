賣樓返歸？外籍業主大減212萬沽西貢洋房
2020年08月14日 14:38
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西貢區再有外籍業主沽貨離場。中原地產九龍豪宅匡湖居副區域營業董事陳沛堯表示，西貢清水灣山莊雙號屋，實用面積1,250方呎，附約800方呎花園，最初開價1,800萬港元，減價約212萬元，以1,588萬元成交，折合實用呎價12,704元。
新買家為外區換樓客，鍾情屋苑低密度居住環境，睇樓約兩星期，見外籍業主提供較大議價空間，即決定入市自用。據了解，原業主於2008年以970萬元購入，持貨12年，是次轉手帳面獲利618萬元離場。
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